وزير الدفاع الألماني: إنشاء مركز لإصلاح دبابات ليوبارد في بولندا الشهر المقبل

وافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة في رامشتاين على إنشاء مركز في بولندا لإصلاح دبابات ليوبارد الألمانية التي تضررت بالحرب في أوكرانيا، وبالتالي تكون قادرة على العودة إلى الجبهة بسرعة أكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع نظيريه البولندي والأوكراني اليوم الجمعة في رامشتاين.

وقال بيستوريوس "هذا لضمان إمكانية إصلاح الدبابات إذا لزم الأمر – وستزداد هذه الحاجة".

وأضاف أن الاتفاق تم على تكوين صندوق "من أجل التوزيع العادل" للتكاليف التي تتراوح بين 150 إلى 200 مليون يورو في السنة.

وأوضح بيستوريوس على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين، إن المركز سيبدأ على الأرجح العمل في نهاية أيار/ مايو وسيظهر أيضا تصميم شركاء أوكرانيا على مواصلة دعم البلاد في حربها مع روسيا.

وقال بيستوريوس إنه ستكون هناك جلسة أولى للمركز الأسبوع المقبل، معلنا عن تدريب أكثر من 100 جندي أوكراني على دبابة القتال الرئيسية ليوبارد 1 اعتبارا من غد السبت.

ورفض احتمال تسليم طائرات مقاتلة ألمانية إلى اوكرانيا.

وقال إن الطيارين الأوكرانيين يتلقون المساعدة بطائرات يمكنهم الطيران بها في الوقت المناسب ويمكن صيانتها في موقعها.

وأضاف "إنه لا يتم الأمر في مثل هذه الحالات كأن المرء يبدل سيارة أجرة بأخرى، بل إن طائرات تورنادو الألمانية ويوروفايتر ذات قدرات مختلفة عن تلك المطلوبة في أوكرانيا. وهذا موجه لمن يمتلكون الطائرات المناسبة".

وفيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال الوزير، إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لمثل هذه المناقشة.

وأضاف قائلا: "الكل يرى أوكرانيا كشريك لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في المستقبل، ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه" ، مبينا أن الأمر يتعلق الآن بأن أوكرانيا لها اليد العليا في الحرب ضد روسيا.

وذكر الوزير قائلا: "في النهاية يقرر شركاء الحلف من سيصبح عضوا وأنا أرى اتفاقا واسعا لكن الوقت ليس ملائما".