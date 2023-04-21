محافظ جنوب سيناء يوزع عيدية على الأطفال بساحة العلم بمدينة الطور

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، العيدية على جميع الأطفال المتواجدين ساحة العلم على كورنيش مدينة الطور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك مساء اليوم الجمعة، خلال حضور المحافظ، أولى احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك من ساحة العلم بمدينة طور سيناء، والتي نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية مستوحاه من التراث السيناوي لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، وفرقة تلقائيين كبار طور سيناء.