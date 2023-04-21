كومباني يدخل قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي

ذكر تقرير إعلامي أن فينسنت كومباني أصبح من بين الأربعة الأسماء الأخيرة المرشحة لتدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

ويتنافس مدرب بيرنلي السابق مع ماوريسيو بوكيتينو وجوليان ناجلسمان على تولي منصب المدير الفني ، بعد أن تم تقليص قائمة المرشحين بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من إقالة جراهام بوتر.

وعلمت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدرب الرابع في قائمة المرشحين هو شخص " محترم ومحبوب" ولكن لم يتم ربط اسمه علانية بالمنصب.

ويتواجد قائد مانشستر سيتي السابق في وظيفته التدريبية الثانية مع بيرنلي، بعد فترة غير ناجحة مع أندرخلت البلجيكي، وقاد الفريق لعودة فورية للدوري الإنجليزي الممتاز. وسيتم تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى في حال فوزه على كوينز بارك رينجرز غدا السبت.

وظهر بشكل مفاجئ كمرشح، بعد استبعاد لويس إنريكي، الذي كان ضمن أوائل المرشحين لتدريب الفريق، بعد أن أعجب به مسؤولو النادي في أول اجتماع وجها لوجه. وعلمت "بي.أيه.ميديا" أن مسؤولي النادي قاموا بتأجيل طلبات المدرب البالغ من العمر 52 عاما.

ويظل بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، ضمن دائرة المرشحين، ونفس الامر بالنسبة لناجلسمان، والذي يبدو أن مشاكله التعاقدية مع بايرن ميونخ على وشك الحل عقب اتفاق بين الناديين يتعلق بضم أنتوني باري للفريق الألماني.

ومازال يتوقع أن يستمر المدير الفني المؤقت فرانك لامبارد، الذي خسر مبارياته الأربعة منذ تعيينه قبل أسبوعين، في تدريب الفريق لنهاية الموسم.