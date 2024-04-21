تعليم دمياط يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة بمسابقة العباقرة

كرم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، طلاب مدرسة شرباص للتعليم الأساسي بالمرحلة الإعدادية، الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة "العباقرة"، والتي تم إجراؤها بالمركز الاستكشافي للعلوم بدمياط الجديدة، تحت إشراف عماد الدين يوسف، مدير المركز.

وهنأ "غريب"، اليوم الأحد، كلا من الطالب أحمد عصام ياسين، والطالبة براء عمرو هليل، والطالبة منه توكل الشرباصي، والطالبة مريم عثمان، والطالبة سلمى حراز، والطالب محمد تامر أبو زيد، والطالب عمر وليد عبد الهادي.

كما هنأ وكيل الوزارة، المشرفين دينا النجار، ومحمد سامح محمود، ووائل فهمي معوض، ومدير إدارة المدرسة، وعصام فهمي البرمبالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأعرب وكيل الوزارة، عن شكره وتقديره لإدارة المركز الاستكشافي للعلوم بدمياط الجديدة والعاملين به، لجهودهم في تلك المسابقة، متمنيا دوام التقدم والازدهار.