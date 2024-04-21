منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض سلطات الاحتلال لهجوم شرس في جميع أنحاء العالم وصل لقطع بعض الدول العلاقات الدبلوماسية معها، وتقديمها للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، ومن ثم تعرض الإسرائيليون واليهود للنبذ حول العالم.

- فكيف أثر العدوان الإسرائيلي على غزة في نبذ الإسرائيليين واليهود حول العالم؟

• جزر المالديف تمنع دخول الإسرائيليين



تسعى جزر المالديف، إلى منع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وقدم عضو البرلمان في جزر المالديف محمد نشيد عبد الله، مقترحًا لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، على خلفية ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة".

وبحسب عضو البرلمان، يجب على بلاده تعديل قانون الهجرة لفرض عقوبات على إسرائيل من خلال منع مواطنيها من الدخول في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وخرج مواطنون في المالديف، في مظاهرات أمام البرلمان للتعبير عن غضبهم من الأحداث في غزة التي تشهد حربا طاحنة.

• تونس: إلغاء الاحتفال السنوي لليهود

وفق ما نقلت شبكة فرانس 24، أُلغي الاحتفال السنوي المعتاد لليهود بكنيس الغريبة في جزيرة جربة جنوب شرق تونس، والذي كان مقررا في مايو، حسبما أعلن بيريز الطرابلسي رئيس الهيئة المنظمة بسبب العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، معلقا: "كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟".‭‭

وقررت اللجنة المنظمة، إلغاء الاحتفال السنوي بسبب تداعيات الحرب في غزة، والذي كان مقررا في جزيرة جربة التي تعد وجهة سياحية جذابة وموطنا لأقدم كنيس يهودي في أفريقيا، كما تجذب زيارة اليهود السنوية إليها آلاف الأشخاص قادمين من إسرائيل وعدة دول أوروبية للقيام بطقوس واحتفالات دينية.

وتعيش في تونس ذات الأغلبية المسلمة واحدة من كبرى الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا، لكن عددهم الآن بات أقل من 1800 شخص.

• نبذ الإسرائيليين بالجامعات العالمية

طالبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بـ"محاسبة الجامعات" التي قالت إن فيها طلبة وأساتذة إسرائيليين يتعرضون لـ"اعتداءات".

وحسب تعبير الصحيفة العبرية، فإن "الرأي العام الأكاديمي بات يتحول ضد إسرائيل".

ووفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز، نظمت العديد من الجامعات العالمية مظاهرات غاضبة، معتبرة أن الحرب الإسرائيلية تجاوزت رد الفعل والدفاع عن النفس إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

• دعوات لمنع اليهود المتطرفين من دخول أوروبا

دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاتحاد الأوروبي لدراسة منع الإسرائيليين "المتطرفين" الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

وقال أمام البرلمان البلجيكي: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".

• بلجيكا تحظر دخول مستوطنين إسرائيليين

قال رئيس الوزراء البلجيكي، إن بلاده اتخذت قرارا بحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

• فرنسا وألمانيا تجمدان أصولا إسرائيلية

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير، أن بلادها فرضت إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها منعهم من السفر إلى فرنسا وتجميد أصولهم المالية فيها.

ودعت ألمانيا، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.

• الولايات المتحدة تمنع إسرائيليين من الدخول

بدورها أعلنت الولايات المتحدة، أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.