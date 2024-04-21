وزير العدل: العاصمة الإدارية تجسد واقعا جديدا من حيث الشكل والمضمون

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة نتاج ثمرة تعاون مع وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «المقر يمثل العاصمة الإدارية الجديدة بما تهدف إليه وما تجسده من واقع مختلف تمامًا عن أي واقع قديم كانت الدولة تعيشه من حيث الشكل أو المضمون».

ولفت إلى أن «الإجراءات في العاصمة الإدارية أصبحت أيسر»، مضيفًا: «الملكية بكر من وزارة الإسكان للمواطن مباشرة لا سلسلة تعاقدات عرفية تعرقل التسجيل كما نرى في السابق، كما أن المواطن ليس بحاجة إلى ورق أو أي شيء سوى إثبات الشخصية وعلاقته بالوحدة التي يقدم عليها».

وذكر أن «العاصمة الإدارية كان حلمًا منذ 6 سنوات»، قائلًا إن تعميرها بهذا الشكل وإقامة المقار الحكومية والوحدات السكنية والأبراج مسألة ليست سهلة واستغرقت وقتًا وجهدًا.

وافتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تفقد الوزيران سير العمل عقب الافتتاح، للشهر العقاري بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.