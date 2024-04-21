محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة، في ظل ما تشهده المنظومة الإدارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ومر المحافظ على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، موجها بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، و التطوير المستمر لمستوى الأداء، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال.