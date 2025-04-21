الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الإثنين، عن 10 أسرى من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن جيش الاحتلال أفرج عن 10 أسرى اعتقلهم قبل أشهر عبر موقع كوسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل الأسرى لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، لإجراء فحوصات طبية عاجلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى تم اعتقالهم على حاجز الإدارة المدنية، عدا واحد من منطقة الزوايدة تم اعتقاله من «نتساريم».

وبين أن الأسرى هم:

1- مازن رمضان شعبان الكيلاني (بيت لاهيا)

2- خالد حسين يوسف سرور (بيت لاهيا)

3- أحمد مجدي أحمد قشقش (بيت لاهيا)

4- إسامة صلاح الدين حسن أيوب (بيت لاهيا)

5- هاني جمال أحمد صبح (بيت لاهيا)

6- محمد وائل محمد البله (بيت لاهيا)

7- بلال شحادة مطر الشيشي (بيت لاهيا)

8- صبري علي عاشور سلامة (بيت لاهيا)

9- رامي رفيق حبوب (بيت لاهيا)

10- أحمد محمود أبو حور (بيت لاهيا)

واعتقل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة مئات المواطنين من غزة، عبر ما يعرف بـ«الحلابات»، والاقتحامات، وتم الإفراج عن عدد منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، قبل أن تتنصل إسرائيل من اتفاق وقف النار بغزة، في 18 مارس المنصرم.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51000 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 116343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.