نصائح ذهبية لتفادي مخاطر تناول الفسيخ والأسماك المملحة

قالت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إنه تم إطلاق حملة شاملة للتوعية المواطنين صحيا بمخاطر الإفراط في تناول الفسيخ والأسماك المملحة تحت شعار "روشتة ذهبية".

وأوضحت السيد في بيان اليوم الإثنين، أنه مع احتفالات أعياد الربيع يحرص العديد من المواطنين على تناول الفسيخ والأسماك المملحة، ولكن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة لبعض الفئات خاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومرضى القصور بوظائف الكلى.

وأضافت أن تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة من العادات الشائعة، والتي تؤثر سلبا على الصحة العامة وتتسبب في التهابات المعدة وإعاقة عملية الهضم مثل القئ والإسهال وضيق التنفس، وتسبب أيضا التسمم الغذائي.

ورصدت السيد، 10 نصائح لتجنب مخاطر أكل الفسيخ والأسماك المملحة خلال احتفالات عيد شم النسيم وهي: أولا فحص الأسماك وشرائها من أماكن موثوق بها وتحضير الفسيخ والرنجة بطريقة صحيحة لأن استخدام أسماك مجهولة المصدر والملوثة تصيب الجسم بالتسمم، خاصة إذا تم تخزينها أو تمليحه بشكل غير سليم.

كما شددت على الاعتدال وعدم الاسراف في الكميات المتناولة الرنجة والفسيخ والملوحة وغيرها من الأسماك المملحة والمدخنة، بسبب مخاطر تأثيرها على ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم نظرا لارتفاع محتواها من الملح، وقد تسبب ضررا شديدا خاصةً لمرضى أمراض القلب والكلى والحوامل والأطفال.

كما نصحت بتجنب الفسيخ تماما لأنه يسبب التسمم الغذائي لاحتوائها على أنواع خطيره من البكتريا، وفي حالة تناول الرنجة يفضل أن تكون خفيفة الملح وبكميات قليلة خاصة لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونصحت أيضا بزيادة تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وأيضا البصل والليمون ويمكن إضافة الطحينة لتقليل من تأثير الملح وأيضا لاحتوائها على الألياف التي تقتل البكتيريا والسموم.

وأكدت السيد، على الاهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء والمشروبات الصحية للحفاظ على رطوبة الجسم وعدم حدوث جفاف، وتجنب شرب المياه الغازية لما تسببه من عسر هضم وارتفاع في مؤشر السكر في الجسم، مع الحرص على تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر والينسون.

ونوهت بأه يجب تناول الطعام ببطء، ولا يفضل التناول بالساعات المتأخرة من اليوم، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات على مدار اليوم خاصة التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية الضرورية.

وشددت السيد، على ممارسة الرياضة قدر الإمكان لمدة نصف ساعة على الأقل لأن الرياضة تحرق الدهون والسكريات وتعمل على تنشيط الدورة الدموية.

وأشارت إلى أنه عند الإحساس بأي أعراض مرضية مثل: جفاف الحلق و الحنجرة، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، نهجان وضيق في التنفس، التوجّه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، ليتم اعطاء الأمصال المضادة للسموم.