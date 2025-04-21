ضبط المتهم بسرقة خزنة بها 415 ألف جنيه في الدقهلية

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شهدت عزبة الصفيح بمدينة المنصورة واقعه سرقة، حيث قام عامل ملثم بفصل كاميرات المراقبة وكسر الشباك الخاص بشركة مقاولات لسرقة خزنة تحتوي على مبلغ ٤١٥ ألف جنيه.

وتلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قسم ثاني المنصورة بواقعه سرقة مبلغ مالي خاص بشركه مقاولات بعزبة الصفيح.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثاني المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق رئيس مباحث قسم ثاني، ومعاوني المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين سرقة خزنة تحتوي على مبلغ "٤١٥ ألف جنيه"، من شركة مقاولات.

وجرى من خلال تقنين الإجراءات والمتابعة والرصد إلقاء القبض على المتهم ويدعى "محمد.ص، ٢٧ سنة، ومقيم بمركز منية النصر، ويعمل بذات الشركة وبحوزته الخزنة المسروقة والمبلغ المالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.