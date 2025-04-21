العثور على الجثة الثالثة من 4 لقوا مصرعهم غرقا بنهر النيل بسبب صورة سلفي

انتشلت قوات شرطة المسطحات المائية ببني سويف، اليوم الاثنين، الجثة الثالثة من جثث الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم غرقًا داخل مياه النيل بمركز الفشن، عقب محاولتهم التقاط صور سيلفى بقرية صالح فريد، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، بينما يواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن جثة الفتاة الرابعة بنهر النيل.

وتمكنت قوات المسطحات المائية ببني سويف، من انتشال الجثة الثالثة لفتاة تدعى «دعاء.ر.س» 15 عاماً، من داخل مياه النيل بمركز ومدينة الفشن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت قوات المسطحات المائية ببني سويف، في وقت سابق، من انتشال جثماني «محمود.ع.س» البالغ من العمر 17 سنة، و«محمد.ر.س» 17 سنة، من داخل مياه النيل بمركز الفشن، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفشن المركزي.

ويواصل الأهالي بقرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، برفقة قوات شرطة المسطحات المائية ببنى سويف، لليوم السادس على التوالي، البحث عن الجثة الرابعة لفتاة تدعى «ريهام. م.س، 15 عامًا»، من داخل مياه النيل بمركز الفشن.