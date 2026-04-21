مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي: القارة ستواجه صيفا صعبا بسبب الأزمة الناتجة عن حرب إيران

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، إن الصيف المقبل سيكون صعبًا على أوروبا حتى في ‌أفضل الأحوال، ‌بسبب نقص ‌الوقود الناتج عن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وبحسب ما نشره موقع «إندبندنت عربية»، أوضح يورجنسن، في تصريحات للصحفيين في مدريد، أن الاتحاد الأوروبي يجهز تدابير للحد من ‌تأثير ‌الحرب على إمدادات ‌وقود الطائرات. وأضاف: «إذا ‌اضطررنا سنعيد توزيع مواردنا من وقود الطائرات ونتقاسمها».

من جهته، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ‌يتسبب في «أسوأ أزمة طاقة» يواجهها العالم على الإطلاق.

وأضاف بيرول، في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، بُثت اليوم الثلاثاء: «هذه بالفعل أكبر أزمة في التاريخ».

واستطرد: «الأزمة ضخمة بالفعل، إذا جمعنا بين آثار أزمة النفط وأزمة الغاز المرتبطة بروسيا».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما جاءت هذه الأزمة لتضاف إلى آثار الحرب الروسية ‌مع أوكرانيا، التي قطعت بالفعل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكان بيرول قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يرى أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية أسوأ من الأزمات السابقة في أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة.

وفي مارس، وافقت وكالة الطاقة الدولية على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.