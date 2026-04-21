 مسئول سابق بالخارجية البريطانية: بيتر ماندلسون لم يفشل في اجتياز الفحص الأمني ​​بسبب علاقته بإبستين - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أبريل 2026 11:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
النتـائـج تصويت

مسئول سابق بالخارجية البريطانية: بيتر ماندلسون لم يفشل في اجتياز الفحص الأمني ​​بسبب علاقته بإبستين

لندن - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 11:09 ص

قال مسئول سابق في وزارة الخارجية البريطانية إن بيتر ماندلسون، لم يفشل في اجتياز الفحص الأمني ​​بسبب علاقته بجيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المدان بالاعتداء الجنسي.

ويقول أولي روبنز، المسئول الحكومي السابق المسئول عن قرار الموافقة على تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن، إن المخاوف التي أُثيرت خلال الفحص الأمني ​​لم تكن متعلقة بإبستين.

وأوضح أن وكالة الفحص الأمني اعتبرت ماندلسون "حالة يشوبها الالتباس"، وكانت "تميل إلى التوصية بعدم" منحه التصريح الأمني ​​لتولي منصب سفير بريطانيا في واشنطن.

إلا أن وزارة الخارجية قررت منحه التصريح على أي حال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك