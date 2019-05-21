كشف الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف عن قيام "خلية الصقور" الاستخباراتية بتفكيك خلية داعشية خطيرة بين محافظتي بغداد والسليمانية.

وقال أبو رغيف - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إن خلية إرهابية موزعة بين محافظتي بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الشهر الجاري، لكن معلومات استخباراتية أسهمت في تفكيكها واعتقال أعضائها".

وأضاف أن "بعض قيادات تنظيم داعش تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها، لكن التعاون والتنسيق بين مخابرات إقليم كردستان والاستخبارات الاتحادية، يمنع ذلك".