مسئول روسي: انسحاب واشنطن من «الأجواء المفتوحة» سيؤثر على مصالح جميع أطرافها

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو "إن معاهدة "الأجواء المفتوحة" هي معاهدة متعددة الأطراف وإن انسحاب الولايات المتحدة منها سيؤثر على مصالح جميع المشاركين فيها.

وأضاف جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس - "انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية لن يعني فقط ضربة لأسس الأمن الأوروبي ذاته ولأدوات الأمن العسكري، بل أيضا وللمصالح الأمنية الرئيسية لحلفاء الولايات المتحدة نفسها"، مشددا على أن هذه المعاهدة ليست ثنائية، بل هي متعددة الأطراف.

وأكد أن مثل هذه الخطوة الأمريكية المفاجئة ستؤثر على مصالح جميع الأطراف في المعاهدة دون استثناء، بما في ذلك جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن - في وقت سابق اليوم - انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، معللا ذلك بعدم التزام روسيا بها.