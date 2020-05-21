سمير عثمان يطالب اتحاد الكرة بتخصيص ميزانية مستقلة للحكام

طالب سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، اللجنة الخماسية المكلقة بإدارة اتحاد الكرة، بتخصص ميزانية مستقلة للحكام.



وقال عثمان في مداخلة هاتفية على إذاعة أون سبورت: "الجميع يتحدث عن استعدادات اللاعبين لعودة النشاط الكروي، ولا أحد اهتم باستعدادات الحكام لعودة الدوري".



وأضاف: "اللجنة الخماسية يجب أن توفر ميزانية مستقلة للحكام للهروب من أزمة مستحقاتهم التي تتجدد كل موسم، وتجد صعوبة في تدبيرها".

وتابع: "لماذا لا يكون هناك راعي رسمي للحكام بجانب الراعي الرئيسي لاتحاد الكرة، حتى يحصل الحكام على حقوقهم المادية؟".

وأوضح: "تقنية الفيديو ستساعد الحكام على التخلص من كم كبير من الأخطاء، وستسهل مهمتهم في إدارة المباريات بشرط التعامل مع التقنية والتدريب عليها بشكل جيد وعدم الاكتفاء فقط بالحصول على الرخصة".



وعن أفضل من تولى رئاسة لجنة الحكام عبر التاريخ، قال: "الراحل محمد حسام الدين كان أفضل من تولى المنصب، شخص لديه ذكاء وحكمة كبيرة، ساعد أسرة التحكيم كثيرا".