سولاف فواخرجي ناعية سمير غانم: شكرا لك ولكل ما قدمته

نعت الفنانة سولاف فواخرجي، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

ونشرت سولاف فيديو للفنان سمير غانم خلال تكريمه في مهرجان القاهرة خلال الدورة ٣٩، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "شكرا لك ولكل ماقدمته ومع السلامة سمورة… لروحك الرحمة والسلام وكل الحب.. تعازينا للعيلة الصغيرة الرائعة اللي كونتها وللعيلة الكبيرة اللي بتحبك بكل العالم".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.