توقعات بمنافسة شديدة في الانتخابات البرلمانية الأسترالية

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توجه المواطنون الأستراليون إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد.

ومن المتوقع أن يكون التنافس شديدا في الانتخابات التي يتنافس فيه رئيس الوزراء الحالي سكوت موريسون وحزبه الليبرالي المحافظ ضد حزب العمال وزعيمه أنتوني ألبانيز.

ويشارك أكثر من 17 مليون شخص في التصويت على شغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 151 مقعدا في مجلس النواب ونصف المقاعد الـ78 في مجلس الشيوخ.

وأظهرت استطلاعات الرأي لوقت طويل تقدم حزب العمال في سباق الانتخابات، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا في هذه الصدارة.

وحقق الليبراليون، الذين يشاركون في ائتلاف مع القوميين الأكثر محافظة في الانتخابات الأخيرة في عام 2019، فوزا مفاجئا بعد أن كان من المتوقع أن يتصدر حزب العمال السباق.

ودارت المواضيع الرئيسية في الحملات الانتخابية حول موضوعات الاقتصاد وتغير المناخ والأمن القومي.