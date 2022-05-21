يدرس تحالف مصرفى منح قرض مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس» لزيادة تمويل قائم للشركة إلى 6.8 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه لتمويل رأس المال العامل، ويعد استكمالا لقرض قائم سبق وإن حصلت عليه الشركة خلال عام 2020 ليصل إجمالى القرض بعد الزيادة الجارى دراساتها نحو 6.8 مليار جنيه.

وشارك تحالف 7 بنوك فى توفير قرض مشترك لشركة «إويلكس» خلال عام 2020 بقيمة 4.4 مليار جنيه بواقع 2 مليار جنيه لتمويل رأس المال العام، ومبلغ 2.4 مليار جنيه للمساهمة فى إنشاء المجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس والتى تقدر بـ 4200 طن / يوم، ويهدف المشروع إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية.

ويضم التحالف الممول للمشروع بنوك الأهلى المصرى، بنك ابوظبى الاول، القاهرة، والعربى، وقناة السويس، والبركة ــ مصر، والإمارات دبى الوطنى.

وتبلغ الحصة الإجمالية للبنك الأهلى من التمويل 1.6 مليار جنيه، وبنك أبوظبى الأول 680 مليون جنيه، وبنك القاهرة 670 مليون جنيه، والبنك العربى 600 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 367 مليون جنيه، وبنك البركة ــ مصر 200 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبى الوطنى 200 مليون جنيه.

ويتماشى المشروع الموجه بشأنه التمويل مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية بما يعمل على تقليل معدلات الاستيراد من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس فى تصريحات سابقة إن الهدف الرئيسى من إنشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعى والمنافسة المحلية والدولية، وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصرية والعربية دعما للاقتصاد الوطنى.