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انتقل فريق من النيابة الكلية بمدينة الشيخ زايد، لمستشفى زايد التخصصي، لسماع أقوال المصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه فنان شهير بإصابة 4 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته.

كشفت التحقيقات أن المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث فنان شهير، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.