عقّب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة مجلس إدارة النادي الأهلي بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام نادي البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويرى الأهلي، أن هناك خطئا في تطبيق القانون تمثّل في عودة حكم المباراة لتقنية الفار ألغى على إثرها هدفًا سجله الأحمر بداعي أن الكرة التي لعبها المدافع رامي ربيعة كانت متحركة بينما يجب أن تكون الكرة ثابتة عند تطبيق الخطأ، بينما يحاجج الأهلي أن هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يتضمنها بروتوكول العودة للفار.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه لن يكون متعجبًا إذا صدر قرار رسمي بإعادة المباراة، بفعل تطبيق روح القانون.

وأضاف مداعبا الأهلاوية: «عادي يعني روح القانون هتيجي في حتة تانية.. وروح الفانلة الحمراء تظهر في الدقيقة 99 في ماتش تاني».

وزاد: «الكورة مش بطلوع الروح يا جماعة، إيه يعني اللي حصل، ماتش وراح إيه المشكلة.. لسه فيه 17 ماتش في بطولة الدوري إن شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي».