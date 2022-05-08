السلطات الصحية الألمانية: اكتشاف إصابتين بجدري القردة في برلين

أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن اكتشاف إصابتين بجدري القردة في العاصمة برلين، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا، أمس الجمعة، لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.

وفيما وصفته ألمانيا بأكبر تفش للمرض في أوروبا إلى الآن، تأكدت الآن إصابات في خمس دول على الأقل هي بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا فضلا عن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتم رصد المرض أول مرة عند القرود، وعادة ما ينتقل من خلال المخالطة القريبة، ونادرا ما انتشر خارج أفريقيا، ولذلك أثارت هذه السلسلة من الحالات القلق.

ومع ذلك لا يتوقع العلماء تطور العدوى إلى جائحة مثل كوفيد-19؛ لأن المرض لا ينتشر بسهولة مثل سارس-كوف-2. وفي العادة جدري القرود مرض فيروسي خفيف تشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي.

وقال الجهاز الطبي في القوات المسلحة الألمانية التي رصدت حالتها الأولى في البلاد يوم الجمعة: «في وجود عدة حالات مؤكدة في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال، هذا هو أكبر وأوسع تفش لجدري القرود في أوروبا إلى الآن».