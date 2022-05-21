رئيس كوريا الجنوبية يعرض على بايدن موقع التحالف الكوري الأمريكي

صرح رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، بأن "الصناعة المتقدمة تكون ممكنة إذا توفرت أجواء الحرية والابتكار، وتتعذر في غياب أنظمة الديمقراطية الحرة".

أدلى يون بهذا التصريح مخاطبا نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يزور سيئول حاليا، الذي تفقد معه مصنع "سامسانج" للإلكترونيات في بينجتيك أمس، حسبما ذكر مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية للصحفيين اليوم السبت، مضيفا أن بايدن "عبر عن توافقه" مع كلام يون.

وقال يون متحدث عن مصنع سامسانج، إن "هذا هو موقع التحالف الكوري الأمريكي في الصناعة والتكنولوجيا، وإن صناعة أشباه الموصلات هي محور التحالف الكوري الأمريكي"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكان بايدن وصل أمس الجمعة إلى كوريا الجنوبية في إطار أول جولة آسيوية له تشمل اليابان أيضا، وتهدف إلى تأكيد التزام إدارته الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة الصين.