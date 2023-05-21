الأردن: اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم الأحد، وتحت حراسة وحماية القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله إن "قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكد أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأحادية من توسع استيطاني واقتحامات متواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد، وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".

وشدد على أنّ "المسجد الأقصى المبارك - الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شئون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".

وطالب المجالي "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته"، مشدداً على "ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك".