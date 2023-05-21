أوكرانيا توضح تصريحات زيلينسكي بشأن الوضع في باخموت

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أوضحت كييف التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بشأن وضع مدينة باخموت بشرق البلاد، عقب أن سببت تصريحاته ارتباكا.

وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي إنه تم إساءة فهم تصريحات الرئيس.

وأضاف أن إجابة زبلينسكي " لا أعتقد" كانت ردا على قول صحفي أن الروس يزعمون أنهم سيطروا على المدينة.

وقد تم تفسير تصريح زيلينسكي على أنه تأكيد على وقوع المدينة في أيدى القوات الروسية.

وجاء تعليق الرئيس الأوكراني خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان. ولدى سؤال ما إذا كانت باخموت مازالت في أيدي أوكرانيا، أضاف الصحفي أن موسكو تزعم أنها سيطرت على باخموت.

وقال زيلينسكي " أعتقد لا".

وأشار زيلينسكي إلى أن المدينة تدمرت بالكامل تقريبا. وقال" لا يوجد أي مبان مازالت قائمة، وهناك الكثير من الضحايا الروس"، مضيفا" إنها مأساة".

كما وردت تقارير متضاربة ومزاعم بشأن وضع المدينة بعد أشهر من القتال.

وكانت وزارة الدفاع في موسكو وقوات " فاجنر" المرتزقة الروسية قد قالت أن القوات الروسية استولت على مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا بالكامل،.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن وزارة الدفاع أعلنت الاستيلاء على باخموت