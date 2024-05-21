3 شهداء برصاص جيش الاحتلال في جنين

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، " 3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

وسبق أن أعلنت الوزارة "وصول شهيد و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين إلى المستشفيات، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة"

كما قال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين قبل أن تواجه اشتباكات مع الفلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن طائرات إسرائيلية بدون طيار "درونز" تحلق في سماء جنين.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم كما وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى استشهاد 506 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.