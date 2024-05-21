وفاة بريطاني بأزمة قلبية على متن طائرة تعرضت لاضطرابات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي توفي على متن طائرة واجهت اضطرابات عنيفة فوق جنوب شرق آسيا، كان رجلا بريطانيا /73 عاما/ تعرض لأزمة قلبية على الأرجح.

وغادرت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 777-300 إي آر" من لندن أمس الاثنين وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها إلى سنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن.

وتم تحويل مسارها عقب الاضطرابات إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت جرينتش).

ونقلت "بي بي سي" عن بيانات تم الإدلاء بها في مؤتمر صحفي في مطار بانكوك الدولي أن هناك سبعة أشخاص في حالة حرجة.

وأضافت نقلا عن مسؤولين بالمطار أن إجمالي 53 راكبا أصيبوا، من بينهم زوجة المتوفي وأحد أفراد الطاقم.

وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية" إلى أن الطائرة "هوت فجأة" لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار، واصطدم الأشخاص الذين لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان بسقف الطائرة.