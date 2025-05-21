رئيس جامعة الأقصر توجه بسرعة اعتماد نتائج الطلاب فور انتهاء الامتحانات

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توجيهات بضرورة الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب فور انتهاء الامتحانات في جامعة الأقصر

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جلسة الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المهمة المتعلقة بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة.

وشددت "عبد الجليل"، خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، على ضرورة الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب فور انتهاء الامتحانات مباشرة، موجّهة عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بسرعة تنفيذ ذلك لضمان مصلحة الطلاب وانتظام الجدول الأكاديمي.

كما أكدت الاطمئنان على سير عملية الامتحانات في الكليات، والتوجيه بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة ملائمة وآمنة.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق تجربة تعليمية متميزة لطلاب جامعة الأقصر