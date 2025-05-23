الاتحاد الأوروبي وأمريكا يجريان محادثة تجارية اليوم وسط خلافات بشأن الرسوم الجمركية

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قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، يعتزم إجراء محادثة هاتفية تجارية مع نظيره الأمريكي جيمسون جرير اليوم الجمعة، لتقييم المحادثات بين الجانبين.

ومن المتوقع إجراء المحادثة الهاتفية بعد ظهر اليوم وسط تشاؤوم في بروكسل أن المفاوضات سوف تتقدم بسرعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تشارك الاتحاد الأوروبي وثيقة مراجعة مع الولايات المتحدة تشمل مقترحات بشأن حقوق العمل والمعايير البيئية والأمن الاقتصادي وخفض الرسوم الجمركية تدريجيا إلى الصفر على الجانبين للمنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب بلومبرج.

كما استعرض المقترح استثمارات متبادلة ومشتريات إستراتيجية في الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وأفادت بلومبرج في وقت سابق بأن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصف المقترح الأمريكي السابق بأنه قائمة أمنيات لمطالب غير واقعية وأحادية الجانب.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع الولايات المتحدة، ويسعى إلى التوصل إلى اتفاق متوازن ومفيد للطرفين.

وتساور الشكوك مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وكثيرا من الدول الأعضاء بشأن أن إدارة ترامب تدفعها أهداف مماثلة.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في وقت سابق إن من المتوقع أن ترفض الولايات المتحدة مقترحات الاتحاد الأوروبي خلال محادثة اليوم الجمعة.