رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الخليج

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ضمَّ الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة مواجهة الخليج على الرغم من تغيُّبه عن تدريب الثلاثاء لظرفٍ شخصي، حسب جريدة الرياضية.

ويحل الخليج ضيفا على النصر ضمن الجولة 33 من الدوري السعودي يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن رونالدو تغيب عن تدريب الثلاثاء لظرفٍ شخصي.

وشملت خيارات بيولي المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي غاب مع رونالدو عن آخر مباراتين لعدم الجاهزية.

في المقابل، استبعد المدرب الجناح عبد الرحمن غريب، ونظيره البرازيلي ويسلي جاسوفا، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت لأسبابٍ فنيةٍ.