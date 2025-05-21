وزير الزراعة الياباني يعلن استقالته من منصبه بسبب تصريحات غير لائقة عن الأرز

قال وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو إنه قدم استقالته بسبب تصريحاته غير اللائقة حول الأرز التي أغضبت الجمهور.

وأوضح إيتو أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قبل الاستقالة.

وتعرض إيتو لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد أن قال إنه لم يضطر أبدا لشراء الأرز بفضل هدايا مؤيديه، مما أثار ضجة في وقت يعاني فيه المستهلكون من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وقدم إيتو اعتذارا بعد هذا التصريح، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وكانت طوكيو قد طرحت حوالي 300 ألف طن من الأرز المخزن بين شهري مارس وأبريل في محاولة لخفض أسعار هذه السلعة الأساسية في اليابان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة كيودو عن بيانات وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز التي حصل عليها كبار الموزعين في البلاد حتى نهاية يناير كان أقل بـ230 ألف طن مقارنة بالعام السابق، على الرغم من زيادة حجم المحصول.

وكان رئيس الوزراء صرح في البداية بأنه لن يقيل إيتو بسبب هذه التصريحات المثيرة للجدل، لكنه تراجع لاحقا تحت ضغط متزايد من المعارضة.