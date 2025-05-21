اشتعال التوترات التكنولوجية بين أمريكا والصين مجددا

اشتعلت التوترات التكنولوجية بين أمريكا والصين مرة أخرى، حيث هددت بكين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينفذ القيود التي فرضتها واشنطن على رقائق شركة هواوي تكنولوجيز؛ مما يلقي بظلاله على هدنة تجارية أخيرة والجهود المبذولة لدعم الحوار.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الكيانات قد تنتهك قانون مكافحة العقوبات الأجنبية من خلال المساعدة في القيود الأمريكية، دون تحديد العقوبة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد النزاع التكنولوجي حتى مع تعبير المسؤولين الصينيين عن رغبتهم في تحسين العلاقات.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، حذرت من أن استخدام أشباه الموصلات التي تنتجها هواوي "في أي مكان في العالم" سينتهك ضوابط التصدير الأمريكية قبل أن تزيل لاحقا إشارة المكان.

وقالت الصين، إن تصرفات إدارة ترامب بخصوص الرقائق قوضت محادثات التجارة الأخيرة في جنيف.