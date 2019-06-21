ملفات ووقائع وشخصيات ثورة 1919 في احتفالية «تحرير لاونچ» بمئويتها

اختتم مشروع تحرير لاونج جوته مساء الخميس، احتفالية مئوية ثورة 1919 والتي أقيمت بمقر المشروع بوسط البلد بحضور جمهور كبير من الشباب والمثقفين والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

بدأ اليوم بمناظرة "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية" كـأولى حلقات سلسلة نادي مناظرات مصر في احتفالية المشروع بمئوية ثورة 1919، تناظر فيها المثقفون حول التوثيق و الأرشفة، والرقمنة وتحويل العالم إلى شاشة كبيرة، والسينما و ثورة 1919، وذلك بحضور الكاتب الدكتور أحمد سلامة، والكاتب سيد الشحات، و الكاتب طارق الحريري، والكاتب الصحفي شريف عارف، كفريق يدافع عن الطرق التقليدية في توثيق ثورة 1919 في مقابل السياسي والوفدي، عصام شيحة و الإعلامية سوزان الحرفي والكاتب الصحفى سيد محمود، والباحث محمد أنيس، مدافعين عن الرقمنة كوسيلة لتوثيق التاريخ.

تعد المناظرة هي أولى فعاليات احتفالية مشروع تحرير لاونج بمئوية ثورة 1919 والتي تضمنت أيضًا تقديم الكاتب شريف عارف عرضًا لمجلده "الثورة الأم"، الصادر بهذه المناسبة برعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وإهداء من الأستاذ الدكتور هاني سري الدين.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي "الثورة الأم" للكاتب شريف عارف والمخرج سامح سند خلال ندوة لمناقشة الفيلم بحضور لفيف من الفنانين والمختصين.

وقد انعقدت ندوة "الأوراق المنسية لثورة 1919" أدارتها الكاتبة أماني القصاص، تتناولت الندوة إعادة فتح ملفات عن وقائع وشخصيات ثورة 1919 والتي لم تنل الحظ الكافي في تحليلها وفهمها على نحو أعمق.

جرت الندوة بمشاركة عدد من رجال السياسة وقادة الفكر والإعلام منهم الوزيرة السابقة الدكتورة درية شرف الدين ، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والسياسي د.حسام بدراوي، والكاتب الصحفي محمد أمين والإعلامية سوزان الحرفي.

كما تم افتتاح معرض للكاريكاتير المصري من إعداد الباحث عبد الله الصاوي، قاعة خاصة بمقر المشروع ، وهو أول معرض من نوعه يتناول - بالبحث والمقارنة - الكاريكاتير السياسي الصادر في الحقبة الزمنية الخاصة بأحداث الثورة وإرهاصاتها.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض لمجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق ثورة 1919 بأبعادها المختلفة و التي لم يسبق عرضها من قبل.

أعقب ذلك حفل موسيقي لفرقة "دندنة على النوتة" والتي قدمت مجموعة منتقاة من أغاني أيقونة ثورة 1919 سيد درويش والمرتبطة بالحدث وذلك على مسرح تحرير لاونج.

وقد دشنت منى شاهين مؤسس ومدير مشروع تحرير لاونج جوته مبادرة لترميم وتطوير بيت الأمة كأثر هام و تاريخي احتفاء بهذا المكان كفكرة وآثر يبقى شاهد على واحد من أهم أحداث التاريخ المصري الحديث.

وتهدف إلى تضافر كافة الجهود لإحياء ذكرى ثورة ١٩١٩ من خلال تطوير بيت الأمة وتأسيس مبادرة "أصدقاء بيت الأمة" ليرأسها ويرعاها السياسي البارز الدكتور حسام بدراوي.