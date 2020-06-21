أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحي، تعافي وخروج 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.

وقدم المتعافون من فيروس كورونا المستجد، الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحي، إن الأطقم الطبية بالمستشفى مازالت تحقق نتائج طيبة مع المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى تماثل 18 مريضا جديدا للشفاء وخروجهم من المستشفى اليوم الأحد، من بينهم عميد كلية وطبيبين بشريين وحالة بالعناية المركزة.

وأوضح الديب، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام، وصل إلى 46 حالة خلال فترة لم تتجاوز 20 يوما من بداية تحويل المستشفى لحجر صحي، متمنيًا استمرار المستشفى في تقديم نتائج طيبة، و داعيًا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المرضى.

وأشار إلى أن مستشفى قنا العام بكل العاملين فيه "أطقم طبية، إداريين، عمال"، في خدمة أهالينا من أبناء قنا، وأن الجميع لا يتوانى عن خدمة المرضى محاولين بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.