جمعية مجاهدى سيناء تدعو قبائل ليبيا للتوحد خلف جيشها الوطني

وجهت جمعية مجاهدى سيناء، بيانا اليوم، إلى القيادات القبلية والشعبية في ليبيا.

وجاء في نص البيان "إلى الأخوة العمد والمشايخ بليبيا الشقيقة: نناشدكم بصفتكم الرموز والقيادات لقبائل ليبيا، سرعة توحيد كلمتكم والوقوف صفًا واحدًا من أجل وحدة الشعب الليبي الشقيق، خلف جيشكم الوطنى الحامي الوحيد والشرعي لأرض ليبيا ومقدرات شعبها وثرواتها وأمن واستقرار كافة ربوعها".

"نناشدكم أن يعلوا صوت العقل ورجاحة الرأي المتميزون وتتصفون به، وأن تكونوا السند والعون لجيش بلادكم الوطنى، فقد أثبتت كل التجارب أن قوة الوطن بجيشه، وأنه لا يحمى الأرض إلا أبناء الأرض من جيشها، وآن الآوان أن خير ليبيا يبقى لشعبها وليس بيد وتحت سيطرة الميليشيات الإرهابية المدعومة بقوى عسكرية خارجية أصبحت تهدد أمن ليبيا والأمن القومي العربي كله".

وتؤكد جمعية مجاهدى سيناء بكامل أعضائها من ابناء قبائل مصر الذين ادوا دورهم الوطنى فى مساعدة القوات المسلحة فى الذود والدفاع عن تراب الوطن، أنها تثمن وتدعم الدور المصرى فى السعى للحفاظ على وحدة وأمن ليبيا الشقيقة بجهود لا تتوقف".

وتابعت الجمعية في بيان "ونقدم تحية خاصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جيش مصر العظيم، على المواقف المشرفة فى إدارة ملف أزمة المواطنين المصريين المختطفين فى الداخل الليبى، حتى تمت عودتهم بسلام على يد نسور مصر الأبطال".