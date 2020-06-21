أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/ بداية تعاملات الأسبوع/ وسط نشاط قوي لقطاعات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قابلها عمليات جني أرباح على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، مع إتجاه المحافظ والمؤسسات الاستثمارية لتسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية الشهر.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 4ر579 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلاسوق بلغت 27ر1 مليار جنيه، تضمنت أكثر من نصف مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على تراجع هامشي بلغت نسبته 3ر0 في المائة مسجلا 91ر10823 نقطة، في حين ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ ما نسبته 2ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 34ر1341 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي ربح 71ر0 في المائة من قيمته مسجلا 14ر2104 نقطة.