إجراءات احترازية وكشف حراري على طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم لجان الامتحان بالهرم

توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة الإيمان، وأم الأبطال ومجمع المدارس، ولجان مدرسة الشهيد هشام شتا بحي الهرم، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، لأداء امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، للشعبتي العلمية والأدبية.

وشهدت لجان مدرسة الإيمان، استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، حيث خصصت بوابات تعقيم ومظلات لدخول الطلاب، فضلا عن إجراء فحوصات قياس الحرارة والتفتيش قبل دخول اللجان.

وحرص العشرات من أولياء الأمور على مصاحبة ذويهم أثناء حضورهم إلى اللجان، مرتدين الكمامات الطبية، بالإضافة إلى محاولة طمئنة أبناzهم من الطلاب قبل دخول الامتحان، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المدرسة، لفرض حالة من الهدوء بين أولياء الأمور والتدخل في حالة حدوث أي مشكلات.