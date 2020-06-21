محافظ بورسعيد يتسلم مستلزمات طبية من وفد تنسيقية شباب الأحزاب

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بممثلي تنسيقية شباب الأحزاب بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حيث وفر شباب التنسيقية كميات من المسلتزمات الطبية والمطهرات في إطار المشاركة المجتمعية وفي إطار نشاط مبادرة "الوعي أمان" التي أطلقتها التنسيقية لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

وقدم المحافظ خلال اللقاء الشكر إلى وفد تنسيقية الأحزاب، موكدا أهمية المشاركة المجتمعية بين جميع الفئات، مشيرا إلى أن أبناء بورسعيد ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء منذ جائحة كورونا وقيام أبناء المحافظة بالتبرع بالعديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بعدد من مستشفيات المحافظة.