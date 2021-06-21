قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان، إن مساحة مجمع مصانع فاكسيرا تتجاوز الـ 62 ألف متر مربع، موضحًا أنه يضم مصنع اللقاحات الحيوية الذي يقع على مساحة 3500متر مربع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن أعمال التنفيذ في هذا المجمع بدأت منذ عام 2008 وتوقفت منذ ذلك التاريخ لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلى تبني الوزيرة هالة زايد لاستراتيجية إعادة العمل في كل خطوط إنتاج شركة فاكسيرا.

وذكر أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات تتنج العديد من اللقاحات بخلاف لقاح كورونا، مضيفًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تمكنت من الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بإعفاء فاكسيرا من كل ديونها العالقة.

وأشار إلى استقبال مصر لأول منتج من لقاح سينوفاك المصنع في فاكسيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى انتهاء من تجهيز خط الإنتاج للشركة بمدينة الـ 6 من أكتوبر خلال أسبوعين.

وأوضح أن معامل فاكسيرا خاضعة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومن بينهما مجمع التبريد الخاص بحفظ اللقاحات والذي يخضع لمراقبة إلكترونية لضمان التخزين الأمن، إضافة إلى أنه يكفي لتخزين 150 مليون جرعة.

ولفت إلى أنه من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال بخطوط إنتاج شركة فاكسيرا، مشيرًا إلى عقد اتفاقية مبدئية مع إحدى الشركات الأوربية لتصنيع لقاح كورونا في خطوط إنتاج الشركة بالعجوز.

