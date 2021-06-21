عون يشترط عدم المساس بالدستور لحل الأزمة السياسية في لبنان

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين عدم اليأس من وصول المبادرات إلى حل في الأزمة السياسية شرط عدم المساس بالدستور.

وقال عون، خلال استقباله النائب جميل السيّد في قصر بعبدا: "على رغم كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها إلى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".

بدوره، قال النائب السيّد: "تطرق البحث إلى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة بالرغم من وضوح نصوص الدستور".

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرضى بها الرئيس عون، ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أية تشكيلة حكومية.

ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري على قاعدة أن تتألف من 24 وزيرا دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من سبعة أشهر.