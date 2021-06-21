لاجارد: أثار التضخم في الولايات المتحدة على منطقة اليورو تعد محدودة

أعلنت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم المتسارع في الولايات المتحدة والذي دفع بنك الاحتياطي إلى تغيير رأيه بشأن مخاطر الأسعار، سيكون له تاثير محدود فقط في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت لاجارد أمام نواب البرلمان الأوروبي، اليوم، إن الأثار يمكن أن تحدث "خلال القناة المباشرة للسلع المستوردة التي مصدرها الولايات المتحدة، ومن خلال الآليات العديدة للتجارة المباشرة أو التوقعات".

وأضافت رئيس البنك المركزي الأوروبي، قائلة: "إجمالا الأثار على التضخم في منطقة اليورو يتوقع أن تكون بسيطة".

وكان سعر اليورو قد تراجع بالفعل منذ اجتماع بنك الاحتياطي، حيث بلغ 1.19 دولار في الساعة 35:4 مساء في فرانكفورت اليوم مقابل 1.23 دولار في مطلع يناير الماضي.