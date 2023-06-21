الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي يقرون الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

قال ممثل السويد، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع عقد في بروكسل يوم الأربعاء، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف: "اليوم، وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار الممثل السويدي إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تدابير لمكافحة الالتفاف على العقوبات، كما أنها توسع قائمة العقوبات الفردية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الحزمة الـ11 من العقوبات، فرض قيود ضد 70 شخصا و30 شركة ومؤسسة والفرع الجنوبي لخط "دروجبا"، وكذلك منع الشاحنات مع المقطورات من روسيا.