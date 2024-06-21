الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات ضم أوكرانيا ومولدافيا للتكتل

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على بدء انطلاق المفاوضات بشأن ضمن كل من أوكرانيا ومولدافيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما أعلنت الرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي التي تتولاها بلجيكا حاليا.

وقالت الرئاسة الدورية في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت بروكسل إلى أن "وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، اعتمدوا رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا"، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأسبوع الماضي.

ونهاية العام الماضي أعطى قادة الاتحاد الموافقة على فتح المفاوضات مع الدولتين خلال قمتهم في بروكسل، كما قرروا منح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضويته، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بشروط.