شبت النيران في منطاد هواء ساخن ليسقط من الجو، اليوم السبت، في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما ذكر رجال الإطفاء.

وأظهر مقطع مصور شاركته بوابة "جي 1" الإخبارية المحلية أعمدة من الدخان تنبعث من المنطاد الذي شبت فيه النيران ،فيما تهاوى نحو الأرض.

وذكرت إدارة إطفاء سانتا كاتارينا أن 13 شخصا نجوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن 21 شخصا كانوا على متن المنطاد ومن بينهم قائد المنطاد.

وسقط منطاد يوم الأحد الماضي في ولاية ساو باولو، مما أسفر عن مقتل امرأة - 27 عاما، وإصابة 11 شخصا آخرين، وفقا لما أفادت به بوابة "جي 1" الإخبارية.