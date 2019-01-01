تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019 – 2020، عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى مساء اليوم الأحد، بعد أن كانت توقفت لفترة طويلة بسبب تنظيم مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بتتويج المنتخب الجزائري باللقب الثاني في تاريخه على حساب منتخب السنغال.

ويحل الزمالك بالساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على فريق الجونة، بالجولة الـ33 المؤجلة بالدوري، فيما يعود الأهلي لاستكمال مبارياته بالبطولة يوم الأربعاء بمواجهة المقاولون العرب، في حين يلعب الزمالك بنفس اليوم أمام الإسماعيلي.

قرعة الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا ، أسفرت عن مواجهة بطل الدوري المنتظر معرفة هويته أمام بطل جنوب السودان" أطلع بره"، فيما يواجه صاحب المركز الثاني بالدوري فريق ديكاداها الصومالى.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة، ثم الزمالك ثالثا بـ68 نقطة.

ويتصارع الأهلي والزمالك على لقب الدورى، حيث يتبقى 3 مباريات للأبيض، وأثنين للأحمر، ويختتم الموسم بلقاء القمة بين العملاقين، بينما أنهى بيراميدز كل مبارياته.