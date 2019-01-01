 مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول لطبيعتها بعد إصلاح عطل في الإشارات - بوابة الشروق
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مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول لطبيعتها بعد إصلاح عطل في الإشارات

أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:51 ص

 

أكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة.

وقال عبدالهادي - في بيان اليوم الأحد- إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كم/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير - حاليا - بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.

وأدى العطل قبل إصلاحه إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر بسرعة لا تتجاوز 20 كم/ ساعة؛ ما استلزم تسيير جميع القطارات في هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات في المنطقة من محطة سراي القبة وحتى محطة الشهداء؛ حرصا على سلامة الركاب والقطارات.


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