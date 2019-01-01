الرئاسة الكورية الجنوبية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور سول بعد غد

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي -اليوم الأحد- أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيزور سول يومي 23 و24 يوليو الجاري، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توليه المنصب في مارس من العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين يونج - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي يونج وي يونج سيجتمع مع بولتون؛ لمناقشة القضايا الرئيسية التي تهم البلدين، من بينها إنشاء نظام السلام الدائم من خلال نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التحالف بين البلدين.

وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بولتون مع وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، ووزير الدفاع يونج كيونج-دو أثناء زيارته للبلاد.

وتوجه بولتون - أمس - إلى اليابان، ومن المخطط أن يزور كوريا الجنوبية بعد إنهاء زيارته لليابان.

تأتي زيارة بولتون بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للمساعدة في حل التوترات المتفاقمة بين كوريا الجنوبية واليابان في حال لزم الأمر.