الجيش الوطني الليبي: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة طرابلس.

وتأتي تصريحات المسماري اليوم الاحد بعد سيطرة قوات الجيش على مواقع مهمة حول معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقال المسماري أن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صلاح الدين، القريب من قلب العاصمة

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد وجه أمس السبت، تعليمات لأهالي العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.

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يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق، المدعومة دوليا، بقوات للتصدي للهجوم.

واسفرت الاشتباكات عند أطراف طرابلس في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.