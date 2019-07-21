 حارس الجونة: تعرضت للضرب من لاعبي الزمالك - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2019 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من الذي سيحسم لقب الدوري المصري؟
النتـائـج تصويت

حارس الجونة: تعرضت للضرب من لاعبي الزمالك

عمر علام
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:50 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 12:02 ص

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني في المباراة.

وتعادل الجونة مع الزمالك 2-2، في المباراة التي جمعتهما على مساء اليوم الأحد، على ملعب الجونة.

وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية "الكورة سكنت شباكنا لم أصدق ما حدث وكنت أمسك بالكرة".

وأضاف: "في لحظة مفاجأة وجدت الاعتداء علي من لاعبي الزمالك، فكان من الممكن التعدي عليهم مثل ما فعلوا مي، وما حدث منهم هو إهانة كبير لي".

وتابع: "محمود علاء قالي لي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، فقلت له ليس لي شأن بالدوري فأنا ألعب لفريق فقط وانتمائي الوحيد له".

وأتم: " من يريد إنهاء الدوري كان أنهاه مبكرا، لكن ليس أن ينهوا الدوري على حساب فريقي خلال مباراتنا معهم".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك