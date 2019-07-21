حارس الجونة: تعرضت للضرب من لاعبي الزمالك

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تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني في المباراة.

وتعادل الجونة مع الزمالك 2-2، في المباراة التي جمعتهما على مساء اليوم الأحد، على ملعب الجونة.

وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية "الكورة سكنت شباكنا لم أصدق ما حدث وكنت أمسك بالكرة".

وأضاف: "في لحظة مفاجأة وجدت الاعتداء علي من لاعبي الزمالك، فكان من الممكن التعدي عليهم مثل ما فعلوا مي، وما حدث منهم هو إهانة كبير لي".

وتابع: "محمود علاء قالي لي مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي، فقلت له ليس لي شأن بالدوري فأنا ألعب لفريق فقط وانتمائي الوحيد له".

وأتم: " من يريد إنهاء الدوري كان أنهاه مبكرا، لكن ليس أن ينهوا الدوري على حساب فريقي خلال مباراتنا معهم".