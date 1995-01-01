القضاء الإداري يتلقى 3 طعون انتخابية جديدة لمجلس الشيوخ بالإسكندرية

تلقت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 3 طعون انتخابية جديدة، منها 2 على المقاعد الفردية، وهما: طارق عبد المنعم غانم، وهشام محمود الإقداحي، ضد لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة، يتظلمون فيهما لاستبعادهما من سباق الانتخابات.

بينما قُدم الطعن الثالث من "م.س" عضو شعب سابق، ضد أحد المرشحين على المقاعد الفردية، يدعى "م.ح"، بدعوى افتقاده لشرط حسن السير والسمعة والسلوك، وفقدانه للثقة والاعتبار، بدعوى إصداره شيك "بدون رصيد".

وكانت قائمة "الاتحاد"؛ تقدمت بطعن حمل رقم 14264 لسنة 74 قضائية، الممثل القانوني للقائمة، التي ضمت 15 مرشحًا "أساسيًا" ومثلهم "احتياطيًا" عن محافظات غرب الدلتا "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، واستُبعدت بدعوى عدم استيفاء الأوراق المحددة من جانب لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات "أصل كشف طبي لأحد المرشحين".

وطالب الممثل القانوني للقائمة، المحكمة، قبول الدعوي شكلًان وإصدار حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة باستبعاد القائمة، بدعوى عدم استيفاء أوراق المرشحين "الأساسيين والاحتياطيين"، وإدراجها لتنافس في انتخابات القوائم، لتنافس عن الدائرة الرابعة "قوائم".